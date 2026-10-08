СБУ затримала дезертира, який за завданням ворога повернувся із СЗЧ і наводив вогонь на позиції свого полку

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України викрила ще одного російського інформатора у лавах ЗСУ: мобілізований із Полтавщини за завданням РФ наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку та суміжних з'єднань Сил оборони.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що фігурант був завербований ворогом, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі" заробітки у тематичних телеграм-каналах.

"Після вербування він отримав завдання: повернутися із СЗЧ до свого підрозділу, щоб збирати розвіддані для коригування російських обстрілів", – йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі зазначають, що насамперед ворога цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ, а також полігонів, на яких фігурант проходив бойову підготовку.

"Задокументовано, як інформатор "злив" рашистам геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому проходив службу, і залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю. Однак замість візиту до медустанови, фігурант "заліг на дно" за місцем проживання у Кременчуку ", – інформують у відомстві.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності і затримали коригувальника.

Під час обшуків у нього виявлено смартфон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом. Для конспірації інформатор використовував анонімний чат та регулярно видаляв листування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.