Через удар РФ у Прилуках загинув ще один працівник "Нафтогазу"

Унаслідок нічної атаки по житловій багатоповерхівці у Прилуках 7 жовтня загинув ще один працівник групи "Нафтогаз" – Ігор Чуб, повідомила компанія зранку у четвер.

"Усю ніч рятувальники працювали на місці російського удару по житловій багатоповерхівці, розбираючи завали. Стало відомо про загибель нашого працівника – Чуба Ігоря Борисовича", – зазначили у "Нафтогазі".

Він працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин в АТ "Укрнафта". Йому було 45 років.

Як повідомлялося, в зруйнованому ракетою будинку у Прилуках загинула також працівниця групи "Нафтогаз" Людмила Циба, яка працювала маляркою бригади з антикорозійного захисту №6 Прилуцької групи "Укрнафта-Буд".

За інформацією т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренко, у будинку, де російська ракета зруйнувала цілий під'їзд, проживають, в тому числі, працівники "Нафтогазу".