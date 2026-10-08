Обмеження для промисловості та відключення для всіх категорій споживачів запроваджені у частині областей – "Укренерго"

Для уникнення перевантаження обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, у частині областей у четвер упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг для всіх категорій споживачів, повідомили Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" у четвер.

"Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – зазначив системний оператор.

Окрім того, як вже повідомлялося, через падіння рівня напруги у високовольтній мережі у частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення. Попередньо оголошені графіки погодинних відключень наразі не діятимуть.

Повернення до прогнозованих графіків знеструмлень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.