В Києві фіксується зниження тиску у водопровідній мережі – КМДА

На правому березі Києва знижений тиск у водопровідній мережі. Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У зв'язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці. Через це наразі спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Очікується, що стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів.