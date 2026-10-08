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В Києві фіксується зниження тиску у водопровідній мережі – КМДА

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В Києві фіксується зниження тиску у водопровідній мережі – КМДА
Фото: https://www.facebook.com/Nezhinvoda

На правому березі Києва знижений тиск у водопровідній мережі. Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У зв'язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці. Через це наразі спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Очікується, що стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #водопостачання #перебої
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