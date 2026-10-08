Одна людина загинула, ще 11 мешканців постраждали внаслідок атаки ворога на столицю у четвер – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив ранком у четвер, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані.

"Одна людина загинула. 5 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю вранці 8 жовтня. Чотирьох поранених медики госпіталізували", – написав мер у телеграм-каналі.

"Від початку доби 8 жовтня в Києві, внаслідок атак ворога, загинула одна людина.

Постраждали 11 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували", – додав Кличко згодом.

Раніше він повідомив, що у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Був виклик медиків.

ЗМІ повідомляли про сильний вибух поблизу ЖК "Нова Англія".