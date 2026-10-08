Росіяни 31 раз обстріляли Донеччину, 4 людини загинули – ОВА

Російські окупанти за минулу добу 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За 7 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Зеленому, по 1 у Слов'янську і Веселій Горі. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, СТО, АЗС, автівку та автобус. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 3 автівки.

В Олександрівці пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Золотих Прудах поранено людину, пошкоджено приватний будинок, легковик і вантажівку; у Петрівці Першій та Новостепанівці пошкоджено по приватному будинку. У Веселій Горі Новодонецької громади загинула людина, пошкоджено приватний будинок; у Степанівці пошкоджено адмінбудівлю. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 7 будинків. У Дружківці поранено людину.

У Зеленому Криворізької громади загинули 2 людини.

З лінії фронту за добу евакуйовано 256 людей, у тому числі 32 дитини.