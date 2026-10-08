Зловмисники вивезли за кордон понад 4,7 тонни українського бурштину під виглядом литовського – прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора України повідомлено про підозру організатору та трьом учасникам організованої групи, які, за даними слідства, налагодили незаконне вивезення українського бурштину під виглядом каміння литовського походження.

"Для легалізації походження бурштину вони використовували компанії в Україні та Литві. У квітні 2026 року з Литви до України ввезли 5,9 тонни переважно дрібного бурштину, пилу та піску, хоча в документах зазначали значно більші фракції", – повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Слідство встановило ознаки фіктивності такого імпорту. "Зокрема, водії та директор литовської компанії, які за документами мали бути залучені до перевезення, фактично в Литві не перебували, а українська компанія не здійснювала оплату за договором", – уточнюють в прокуратурі.

За інформацією відомства, надалі на складах у кількох областях України незаконно видобутий бурштин сортували, зважували та фасували для експорту. "У документах на вивезення його зазначали як товар литовського походження", – зазначається в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що у квітні-червні 2026 року за цією схемою за кордон було переміщено понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 млн грн.

Під час документування діяльності групи проведено понад 20 обшуків.

Чотирьом особам повідомлено про підозру у контрабанді товарів, вчиненій з використанням службового становища організованою групою (ч. 3 ст. 201-3 КК України).