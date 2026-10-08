Державну службу супроводу ветеранів (ДССВ) буде створено в Україні на базі ДНТ "Державний ветеранський простір", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"В Україні буде створено Державну службу супроводу ветеранів. Її мета – змінити підхід до підтримки ветеранів і ветеранок: замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь її маршрут і стежитиме за результатом", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Служба матиме центральний і регіональний рівні, а також мережу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

"Після отримання інформації про демобілізацію або висновку ВЛК дані людини автоматично надходитимуть до CRM-системи "Оскар". Після цього ветерану чи ветеранці призначатимуть фахівця із супроводу, який має зв'язатися з людиною протягом 24-48 годин", – розповіли у відомстві.

Зокрема, під час першого контакту фахівець оцінюватиме основні потреби ветерана або ветеранки: стан здоров'я, необхідність протезування, психологічний стан, житлові питання та можливості економічної самореалізації.

Далі, на основі цієї оцінки формуватимуть індивідуальний план дій, який ветеран зможе погодити через "Дію".

Так, маршрут передбачатиме п'ять основних етапів: підготовка до звільнення з військової служби; перехід до цивільного життя; відновлення здоров'я та психологічна підтримка; економічна незалежність і професійна самореалізація; соціалізація та участь у житті громади.

Надалі фахівець координуватиме проходження всього маршруту та стежитиме, щоб необхідні послуги були не лише призначені, а й фактично отримані.

"Критерієм роботи і супроводу має бути не кількість консультацій чи виданих направлень, а фактичний результат для ветерана та його родини", – наголосили в Мінветеранів.

Серед іншого, зазначається, що запропоновано змінити підхід до оцінки навантаження на фахівців із супроводу. Замість нинішньої моделі, за якої на одного фахівця може припадати до 100 людей, планують запровадити бальну систему, яка враховуватиме складність кожного окремого кейсу.