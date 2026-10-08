Сили оборони збили 126 зі 142 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

У ніч на 8 жовтня російські окупанти атакували територію України 142 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БПЛА.