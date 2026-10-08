Сибіга зустрівся з командирами "Азову" та "Люті" напередодні переговорів із главами МЗС країн ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустрічі з командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Денисом Прокопенком та командиром об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Романом Поліщуком для узгодження потреб військових напередодні переговорів із європейськими союзниками.

"Напередодні активного політико-дипломатичного сезону для нас, для мене – важливі оцінки наших військових. Саме цей погляд безпосередньо з фронту дає сильні і переконливі аргументи для воєнної дипломатії України – вкрай важливі в умовах щоденного російського терору, важких обстрілів усієї України і активних дій на лінії фронту", – написав Сибіга у фейсбуці в четвер.

Глава МЗС наголосив, що наступного тижня зустрінеться з колегами з країн Європейського Союзу і представить їм чіткий перелік актуальних потреб українських підрозділів на передовій. "І в мене не буде жодних абстрактних тез. Сьогодні я почув конкретні потреби. Тепер працюємо, щоб наші воїни якомога швидше відчули конкретний результат", – додав міністр.

Сибіга зазначив, що за понад два роки співпраці його команда передала підрозділам "Азову" та "Люті" понад 120 БПЛА різних типів, транспортні засоби, зокрема квадроцикли, джерела живлення та маскувальні засоби. Він також підкреслив, що повернення бійців "Азову" з полону залишається незмінним пріоритетом, а зусиллями МЗС та Асоціації подружжів українських дипломатів за останні 2 роки оздоровлено понад 27 тис. дітей військовослужбовців.

Крім того, очільник зовнішньополітичного відомства повідомив, що підписані військовими бойові прапори буде передано українським посольствам за кордоном.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Hxr7qZa6i/