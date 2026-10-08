У Києві внаслідок вечірньої дронової атаки РФ загинули четверо людей, 12 постраждали – поліція

Унаслідок атаки російських ударних безпілотників на Київ у середу ввечері загинули четверо людей, ще 12 мешканців дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Національна поліція України у телеграм-каналі в четвер уранці.

"В Оболонському районі ворожий БпЛА влучив у двір між житловими будинками, внаслідок чого загинули двоє людей та ще семеро постраждали. Серед потерпілих 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Крім того, ще один ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі столиці. "Загинули дві жінки, ще п'ятеро мешканців будинку отримали поранення. Серед потерпілих дві маленькі дівчинки віком одного та шести років", – зазначили в поліції.

Як повідомлялося, внаслідок влучання ворожого безпілотника в житлову дванадцятиповерхівку в Деснянському районі на рівні 10-го поверху сталося займання та часткова руйнація конструкцій. Рятувальники ДСНС евакуювали з будинку 22 особи, зокрема 8 дітей; під час розбору завалів в одній зі зруйнованих квартир було виявлено тіла загиблих. Загалом пожежу на площі 100 кв. м оперативно ліквідували.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/78815