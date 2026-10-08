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На Сумщині внаслідок ворожих атак та детонації боєприпасу загинули двоє підлітків, ще шестеро людей постраждали – Нацполіція

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На Сумщині внаслідок ворожих атак та детонації боєприпасу загинули двоє підлітків, ще шестеро людей постраждали – Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

У Сумській області внаслідок російських ударів та підриву на вибухонебезпечному предметі загинули двоє неповнолітніх, ще шестеро людей дістали поранень і травм, повідомляє Національна поліція України у телеграм-каналі в четвер.

"Упродовж минулої доби ворог атакував 26 населених пунктів області. У Кролевецькій громаді внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопців", – ідеться в повідомленні.

Крім того, в Сумській громаді через удар БпЛА травмовано трьох людей, ще дві жінки звернулися по медичну допомогу після атаки 6 жовтня. У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 62-річного чоловіка.

За даними правоохоронців, руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Слідчі поліції документують наслідки воєнних злочинів і встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомлялося, в середу ввечері голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив про загибель двох 14-річних хлопців на Конотопщині, які натрапили в полі на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого сталася детонація, і підлітки загинули на місці.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/78813

#обстріли #жертви #сумщина
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