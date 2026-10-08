На Миколаївщині внаслідок дронових атак РФ постраждала жінка, пошкоджено будинки та заклад торгівлі – ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби атакували райони Миколаївської області ударними безпілотниками та FPV-дронами, внаслідок чого постраждала одна цивільна особа, є пошкодження житлової та комерційної інфраструктури, повідомив перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у телеграм-каналі

"Учора ворог атакував область ударними БпЛА. Внаслідок атаки в Первомайському районі постраждала 63-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено чотири приватні будинки", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, за даними ОВА, у Миколаївському районі противник атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади.

"Внаслідок атак у с. Лимани пошкоджено два автомобілі та заклад торгівлі. У с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", – зазначив Решетілов.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/5731