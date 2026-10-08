Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22 осіб, травмовано 54 – ДСНС

У Прилуках Чернігівської області всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару; станом на ранок четверга підтверджено загибель 22 людей, зокрема п'ятьох дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в телеграм каналі.

"Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину", – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Зазначається, що рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Як повідомлялося, раніше голова МВС Іван Вигівський поінформував, що жертвами російських ударів 7 жовтня у Прилуках, Кременчуці, Олександрії та Києві стали 28 людей, зокрема в Прилуках тоді повідомлялося про 20 загиблих, серед яких було п'ятеро дітей. Загалом із-під завалів і небезпечних зон силами рятувальників та поліції по країні напередодні вдалося врятувати 29 людей.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76933