Окупанти за добу втратили 1830 осіб, 47 артсистем та 673 од. авто- і спецтехніки – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1830 окупантів, 47 артилерійських систем, три танки, чотири бронемашини, 1 702 БПЛА, а також 673 одиниці автомобільної та спеціальної техніки, інформує Генеральний штаб ЗС України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.26 склали особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб, танків – 12 399 (+3) од., бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од., артилерійських систем – 50 883 (+47) од., РСЗВ – 2 194 (+2) од., засоби ППО – 1 692 (+2) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од., крилаті ракети – 5 126 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 159 795 (+667) од., спеціальна техніка – 4 806 (+6) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FU7gp5XEY/