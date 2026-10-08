Росія перейшла до диверсій проти данських виробників зброї для України – ЗМІ

Російська Федерація розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають оборонну продукцію Україні, після того, як попередні спроби дестабілізації не змогли послабити військову підтримку Києва з боку країн Заходу, заявила провідний аналітик Служби національної безпеки та розвідки Данії (PET) Джозефіна Крістенсен на конференції з внутрішньої безпеки в середу в Копенгагені, передає агентство Reuters.

За її словами, це свідчить про значну ескалацію гібридної війни з боку Москви.

"Навесні ми бачили багато планування, але дуже мало втілювалося в життя; на початку літа ми побачили, що вони почали набагато більше переходити до реалізації", – зазначила Крістенсен, наголосивши, що попередні широкомасштабні атаки "не мали ефекту стримування західного блоку НАТО від підтримки України".

Представниця данської спецслужби підкреслила, що Москва зберігає політичний контроль над цими операціями, проте їхня сміливість зростає: Росія "намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту, тобто виробництво зброї". Крістенсен також нагадала про оприлюднений у квітні "список" Міністерства оборони РФ щодо низки європейських виробників БПЛА та їхніх компонентів, яких Москва визначила потенційними військовими цілями.

За даними розвідки Данії, для здійснення диверсій російські куратори дедалі частіше наймають непідготовлених виконавців, зокрема через Telegram та соцмережі, пропонуючи "швидкі гроші". Як правило, вербування розпочинається з простіших завдань, таких як розвідка або фотофіксація об'єктів, після чого переходить у реальні акти диверсій.

Посольство РФ у Копенгагені у відповідь традиційно відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/denmark-says-russia-has-conducted-sabotage-attacks-against-its-defense-firms-2026-10-07/