8 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 жовтня в Україні відзначають День юриста.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагеї.

Ще сьогодні Всесвітній день зору, Всесвітній день восьминога, Міжнародний день бездоріжжя

День 1688 Російська агресія - Day 1688 Russian aggression

День юриста

Свято було встановлено указом Президента України у 1997 році.

Дата приурочена до дня ухвалення першого зводу законів Київської Русі — "Руської правди" князем Ярославом Мудрим у 1016 році.

Всесвітній день зору

Це міжнародний день, який започаткували у 1999 році з ініціативи ВООЗ та Міжнародної агенції з профілактики сліпоти. Мета події — привернути увагу до проблем сліпоти, порушень зору та важливості профілактики здоров'я очей.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Івана Семеновича Біликовського (1846-1922), українського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, організатора хору "Боян" у Станиславові. Дату народження подано за ЕСУ, ВУЕ; за іншими даними народився 06.10.1848 р.;

140 років від дня відкриття (1886) відновленої Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (заснована 1830 р.; на той час - Харківська громадська бібліотека);

110 років від дня народження Олекси Васильовича Булавицького (1916-2001), українського живописця, педагога (США);

110 років від дня народження Григорія Марковича Слуцького (1916-1990), українського архітектора, автора проєктів Головпоштамту (1956), Київського річкового вокзалу (у співавт., 1961) та ін.;

90 років від дня народження Ігоря Безгіна (1936-2014), театрознавця, вченого, педагога, громадського діяча.

Ще цього дня:

1085 — У Венеції освячений Собор Святого Марка.

1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1914 — Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.

1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.

1938 — В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.

1942 — У Почаєві підписано Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 — Інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч.

1967 — Спецзагін болівійської армії взяв у полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний.

1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом".

1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

1993 — Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.

1996 — У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Церковне свято

День пам’яті святої преподобної Пелагеї

Пелагея жила в III столітті в місті Тарсі, Кілікійської області Малої Азії та була донькою впливових язичників, але, почувши проповідь про Ісуса Христа, вирішила присвятити своє життя Богові. Пелагея відмовилася від земного шлюбу зі спадкоємцем імператора Діоклетіана, стверджуючи, що є зарученою з Сином Божим. Після хрещення вона почала проповідувати християнство, що викликало гнів її матері та імператора. Діоклетіан засудив Пелагею на муки, але вона мужньо прийняла свою долю, увійшовши до розпеченої печі з молитвою.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Миші риють нори в теплому місці — до холодної зими. Почути стукіт дятла — скоро почнуться морози. Хмари пливуть низько — до похолодання. Гарна погода — такою вона залишатиметься ще три тижні.

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