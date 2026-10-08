Кількість загиблих унаслідок удару БПЛА по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва зросла до двох – ДСНС

У Деснянському районі столиці під час ліквідації наслідків вечірнього удару російського безпілотника по житловій дванадцятиповерхівці виявлено тіла двох загиблих, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху. В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей", – ідеться в повідомленні.

За даними відомства, врятувати вдалося 22 особи, зокрема 8 дітей. Ще четверо людей постраждали, серед яких двоє дітей, їх передали медикам.

Як повідомлялося раніше, ввечері 7 жовтня ворожий БПЛА влучив у 12-поверховий житловий будинок у Деснянському районі на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, виникло часткове руйнування конструкцій; пожежу на площі 100 кв. м було оперативно ліквідовано. Тоді попередньо повідомлялося про чотирьох постраждалих та 22 врятованих мешканців.

Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/5170