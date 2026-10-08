Вступ України до ЄС вдарить по французькому агросектору – Ле Пен

Потенційний вступ України до Європейського Союзу спричинить серйозні збитки для аграріїв Франції через конкуренцію та зменшення фінансування за Спільною аграрною політикою ЄС, повідомила лідерка фракції "Національне об'єднання" в Національних зборах Марін Ле Пен у соц мережі Х.

"Якщо Україна вступить до Європейського Союзу, ми будемо першими, хто зазнає втрат, і це подвійна проблема", – написала Ле Пен.

За її словами, негативні наслідки полягатимуть як у зіткненні французьких виробників із "жорсткою недобросовісною конкуренцією", так і в суттєвому скороченні частки бюджету Спільної аграрної політики (САП/PAC) ЄС, що виділяється для підтримки сільського господарства Франції.

Загалом представники крайніх правих сил Франції неодноразово виступали проти прискореної євроінтеграції України, аргументуючи свою позицію ризиками для внутрішнього європейського ринку та масштабними витратами бюджету ЄС. Водночас інституції Європейського Союзу наразі опрацьовують спеціальні механізми перехідного періоду для аграрного сектору в межах переговорного процесу щодо вступу України.

Джерело: https://x.com/MLP_officiel/status/2107897437822312792?s=20