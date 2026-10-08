Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року – МВС

Уряд Литовської Республіки ухвалив рішення продовжити дію тимчасового захисту для громадян України, які виїхали внаслідок повномасштабної російської агресії, до 4 березня 2028 року, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Литви в середу.

Відповідне рішення узгоджує національне законодавство з постановою Ради Європейського Союзу про пролонгацію механізму тимчасового захисту ще на один рік.

"Війна в Україні триває, тому нам потрібно забезпечити ясність і стабільність для людей, які втекли від неї і сьогодні проживають у Литві. Продовження тимчасового захисту дає їм змогу продовжувати легально жити, працювати та будувати своє життя в Литві, доки не стане безпечно повернутися до України", – заявив міністр внутрішніх справ країни Мартинас Кателінас.

У відомстві поінформували, що Департамент міграції з 5 жовтня вже розпочав процес заміни цифрових посвідок на тимчасове проживання для українців на документи з терміном дії до 4 березня 2028 року. Процедура залишається стандартною, здійснюється на безоплатній основі та не передбачає додаткових вимог.

Подання заяв відбувається через електронну міграційну систему MIGRIS, після чого заявники мають відвідати будь-який зручний відділ обслуговування Департаменту міграції за попереднім записом для пред'явлення оригіналів документів.

За інформацією литовського міграційного відомства, наразі понад 52 тис. українських біженців мають чинні посвідки на тимчасове проживання в країні на підставі тимчасового захисту, а загалом із початку масштабного вторгнення РФ у системі MIGRIS зареєстровано майже 109 тис. українців.

Джерело: https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pratese-laikinaja-apsauga-ukrainos-karo-pabegeliams-iki-2028-m-kovo-4-d-6O9s/