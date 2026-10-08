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У Деснянському районі Києва ворожий БПЛА влучив у 12-поверхівку: постраждали четверо людей, 22 врятовано – ДСНС

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Унаслідок влучання російського безпілотника в житлову дванадцятиповерхівку в Деснянському районі столиці постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей, рятувальники евакуювали 22 мешканців, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в телеграм-каналі.

"Російський БПЛА влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій. Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам", – зазначається в повідомленні пресслужби.

Пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано, на місці події продовжують працювати екстрені та комунальні служби. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко поінформував про займання в 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху в Деснянському районі столиці внаслідок ворожої дронової атаки в середу ввечері.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76916

#київ #постраждалі #пожежа
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