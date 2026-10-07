Президент Ізраїлю подякував Володимиру Зеленському за підтримку у роковини нападу ХАМАС на Ізраїль

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ висловив подяку президентові України Володимиру Зеленському за підтримку у треті роковини нападу терористичної організації ХАМАС і висловив свої співчуття щодо обстрілів України у середу, написав він у Х,

"Дякую, президенте Зеленський , за те, що поділили нашу біль і смуток, коли ми відзначаємо три роки з часу жахів терористичних атак 7 жовтня, здійснених ХАМАС. Я висловлюю найглибші співчуття вам і українському народові з приводу жахливої втрати життів у нещодавніх атаках на Україну" – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/Isaac_Herzog/status/2107919048239722672?s=20