Литва виділила ще EUR15 млн на відновлення та стійкість України через механізми Світового банку та ЄІБ – Сибіга

Литва виділила додаткові EUR15 млн на проєкти з відновлення та зміцнення стійкості України, кошти буде спрямовано через механізми Світового банку та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в середу ввечері.

"Дякую, Литво, за ще 15 мільйонів євро на відновлення та стійкість України через механізми Світового банку та ЄІБ. Литва стоїть пліч-о-пліч з Україною від самого початку і продовжує підтримувати цю допомогу практичними рішеннями, які допомагають нашій країні відновлюватися та ставати сильнішою", – написав Сибіга у соцмережі X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107931242117443821?s=20