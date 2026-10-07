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Литва виділила ще EUR15 млн на відновлення та стійкість України через механізми Світового банку та ЄІБ – Сибіга

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Литва виділила додаткові EUR15 млн на проєкти з відновлення та зміцнення стійкості України, кошти буде спрямовано через механізми Світового банку та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в середу ввечері.

"Дякую, Литво, за ще 15 мільйонів євро на відновлення та стійкість України через механізми Світового банку та ЄІБ. Литва стоїть пліч-о-пліч з Україною від самого початку і продовжує підтримувати цю допомогу практичними рішеннями, які допомагають нашій країні відновлюватися та ставати сильнішою", – написав Сибіга у соцмережі X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107931242117443821?s=20

#допомога #литва #відновлення
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