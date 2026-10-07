Литовський прем'єр прокоментував плани щодо скасування заборони на розміщення ядерної зброї в Литві – ЗМІ

Литовський прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічус дав коментар виданню Deutsche Welle щодо планів скасування заборони розміщення ядерної зброї на території Литви і розповів про плани укріплення Сувальського коридору.

"Був час, коли Путін заявляв, що вони не вторгнуться в Україну. Тож ніколи не можна передбачити, що у них на думці і як вони насправді вчинить. Вони говорять одне, а роблять зовсім інше. Наша конституція забороняє наявність зброї масового знищення на нашій території. Ми скасовуємо цю статтю", – сказав Міндаугас.

Прем'єр-міністр також заявив, що скасування статті не означає, що Литва буде мати свою ядерну зброю: "Це не означає, що ми самі будемо її мати. Це означає, що якщо французький підводний човен з ядерною зброєю запливе до балтійського порту, це буде нормально. Якщо літак з ядерною зброєю пролетить над Литвою, це буде нормально. Наразі це заборонено", – заявив Міндаугас.

Також Міндаугас прокоментував заяви, що Сувальський коридор є "ахіллесовою п'ятою" для балтійських країн, він сказав, що нещодавно Литва створила полігон та ряд військових об'єктів поруч із Сувальським коридором, аби зменшити ризики й укріпити цю ділянку. "Іноді я чую, як цей Сувальський коридор називають "ахіллесовою п'ятою" або "вузьким місцем". Він не такий вже й вузький. Насправді, його ширина становить 60 кілометрів, і в певній мірі це створює проблеми для маневрування та логістики в найгіршому випадку. Але водночас ми нещодавно створили військовий полігон та об'єкти поруч із Сувальським коридором. Тобто це не пастка чи прогалина, яка створює додаткові ризики для Литви" – прокоментував прем'єр.

Джерело: https://www.dw.com/en/lithuanian-pm-warns-of-russian-nuclear-threat/video-79571624