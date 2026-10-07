Росія атакувала Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод – ЗМІ

РФ у середу атакувала Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який є одним з найбільших українських гравців на ринку, йдеться у матеріалі "Економічної правди".

"Влучання сталось 7 жовтня, близько 17:00. Деталей щодо масштабів втрат джерело не надало…", – йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, БХФЗ за підсумками 2025року збільшило чистий прибуток на 3% – до 281,8 млн грн, виробництво фармпродукції – на 16%, до 37,4 млн упаковок на суму 2,48 млрд грн. За інформацією компанії, загальний обсяг реалізації готової продукції та товарів у 2025 році склав 43,8 млн упаковок, що на 6,9% більше, ніж у 2024 році.

Акціонерами БХФЗ виступають фармкомпанія ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ), якій належать 31,8% акцій БХФЗ, а також "Белдор Груп" (21,26%) і "Леник Груп" (20,32%).

Кінцевими бенефіціарами БХФЗ є бенефіціар фармкомпанії "Дарниця" Гліб Загорій, а також Євген Сова, Тетяна Артеменко, Микола Безпалько та Олег Голобородько.

Джерело: https://epravda.com.ua/biznes/rosiyani-vluchili-u-zavod-likiv-u-kiyevi-826358/