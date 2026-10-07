Двопартійне керівництво Сенату Сполучених Штатів Америки закликає обмежити потік фінансових ресурсів, які допомагають РФ у війні проти України, написали у своєму матеріалі The Associated Press.

"Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію", – написали сенатор Джин Шахін від Нью-Гемпшира, головна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин, та сенатор-республіканець Роджер Вікер від Міссісіпі, голова Комітету Сенату з питань збройних сил.

Через місяць після того, як президент Дональд Трамп підписав закон про масштабні санкції проти Росії, названий на честь Ліндсі Грема , двопартійне керівництво Сенату закликає адміністрацію швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну проти України.

У листі до міністра фінансів Скотта Бессента та державного секретаря Марко Рубіо сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом для США має бути боротьба з "тіньовим флотом" танкерів, які Москва використовує для транспортування нафти та обходу санкцій Америки. Вони також наполягали на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка може виявитися небезпечною, оскільки може допомогти обстрілювати України взимку.

Більшість положень закону набувають чинності 18 жовтня, після закінчення 30-денного періоду розгляду, встановленого адміністрацією. Адміністрація Дональда Трампа здебільшого мовчала з моменту ухвалення законопроекту, маючи значну двопартійну більшість у Палаті представників і Сенаті після раптової смерті Грема, законодавців закликав до нових кроків президент України Володимир Зеленський.

Очікується, що Трамп поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, у його день народження в середу, щоб обговорити можливий випадок чуми в сибірському дослідницькому інституті.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за підписання законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, наголосивши на важливості посилення тиску на Росію задля припинення війни.

Джерело: https://apnews.com/article/ukraine-war-russia-sanctions-trump-congress-b322eec6b33610ebf4048daa5d621483