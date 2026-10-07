Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації російської ракетної атаки у Кременчуці (Полтавська область).

"Команди Полтавської обласної та Кременчуцької міської організацій Українського Червоного Хреста працюють на місці ліквідації наслідків удару по житловому району Кременчука спільно зі спеціальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

УЧХ розгорнув пункт допомоги, де постраждалі у разі потреби отримують першу допомогу та психологічну підтримку. Жителі пошкоджених квартир отримують необхідні матеріали для тимчасового ремонту осель, питну воду, гарячі напої та можуть зарядити телефони.

Через збереження загрози повторних атак на місці періодично призупиняються роботи та всі переходять в укриття. Щойно дозволяє безпекова ситуація, волонтери і рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, через ворожу атаку у Кременчуці загинули двоє людей. Станом на вечір середи відомо про 47 травмованого, серед яких двоє дітей. За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, у яких розташована 431 квартира, а також 35 приватних житлових будинків. Шість приватних будинків зруйновано.