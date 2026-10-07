Росія атакувала хіміко-фармакологічний завод на Борщагівці – ЗМІ

У середу РФ атакувала Борщагівський хіміко-фармакологічний завод, за оцінкою Forbes Україна, завод є сьомим найбільшим фармацевтичним виробником за виторгом, йдеться у матеріалі Економічної правди.

"Влучання сталось 7 жовтня, близько 17:00. Деталей щодо масштабів втрат джерело не надало… До 1994 року завод входив до складу фармвиробника "Дарниці", але після приватизації став спільним українсько-американським підприємством. На 2026 рік "Дарниця" є власницею 31,81% заводу", – йдеться у матеріалі.

Джерело: https://epravda.com.ua/biznes/rosiyani-vluchili-u-zavod-likiv-u-kiyevi-826358/