Захід опинився на "точці перелому": Рубіо закликав Європу нарощувати оборонну міць без руйнування трансатлантичного союзу

Західний світ перебуває на історичній "точці перелому", що вимагає від європейських союзників відновлення власного суверенітету та військової потужності зі збереженням трансатлантичного альянсу, заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

За його словами, американська сторона наполягає на тому, що Європа має вийти зі стану залежності у сфері безпеки та взяти на себе ключову відповідальність за власну оборону, не підриваючи водночас єдність у межах НАТО.

Водночас грецькі експерти та аналітики з питань регіональної безпеки наголошують на необхідності збереження складного балансу в цьому процесі: прагнення до міцнішої автономної європейської оборони має беззастережно спиратися на захист територіальної цілісності держав-членів і збереження незамінної ролі США як гаранта безпеки на континенті.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо вирушив у робоче турне країнами-союзницями по НАТО – до Ісландії, Греції та Португалії, де ключовими темами переговорів стали координація оборонних зусиль, безпека північного та південного флангів альянсу, а також енергетична співпраця.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2107902718769529195?s=20