Молдова створює укриття на КПП на кордоні з Україною та повертає персонал спільних пунктів на свою територію через загрозу БПЛА – ЗМІ

Влада Молдови облаштовує захисні зони на пунктах пропуску на кордоні з Україною для укриття персоналу та громадян від можливих російських атак дронів, а також повертає своїх службовців зі спільних КПП на молдовську територію, повідомила міністр внутрішніх справ Республіки Молдова Данієла Місаїл-Нікітін у середу, повідомляє видання NewsMaker.

"Влада намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту, зокрема пункти, розташовані на території України. Також обговорюємо виведення співробітників РМ на територію Республіки Молдова. З двох КПП вже вивели, але виведемо й інших на спільні пункти, що розташовані на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", – наводить видання слова очільниці МВС.

Міністр зазначила, що наразі тривають роботи зі створення зон безпеки, "щоб у разі потреби співробітники прикордонної поліції та офіційні службовці, а також громадяни, які перебувають на прикордонному пункті, могли евакуюватися в безпечне місце".

У пресслужбі МВС Молдови уточнили виданню, що щодо повернення персоналу йдеться, зокрема, про спільні пункти пропуску "Крива" та "Паланка".

Джерело: https://newsmaker.md/ru/na-granicze-s-ukrainoi-moldova-ustanavlivaet-zashitnye-zony-dlya-evakuaczii-grajdan-pri-ugroze-ataki-dronov