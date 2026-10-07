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Внаслідок вечірнього удару ворожого БПЛА по Оболоні загинули двоє людей, шестеро поранені, серед них дитина – прокуратура

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Внаслідок вечірнього удару ворожого БПЛА по Оболоні загинули двоє людей, шестеро поранені, серед них дитина – прокуратура
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Унаслідок падіння російського безпілотника у дворі житлового будинку в Оболонському районі Києва в середу ввечері двоє людей загинули та шестеро дістали поранень, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Ввечері 7 жовтня 2026 року військові РФ учергове атакували столицю із застосуванням БПЛА. Станом на 21:30 у Києві внаслідок падіння безпілотника у дворі житлового будинку на Оболоні відомо про двох загиблих – це жінка та чоловік", – зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними прокуратури, поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро цивільних: "У них осколкові поранення, в одного чоловіка травматична ампутація ноги. Також постраждав 12-річний хлопчик – у нього акуботравма та гостра реакція на стрес".

Остаточна кількість постраждалих установлюється.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко інформував про 13 постраждалих унаслідок ворожих ударів у Солом'янському та Оболонському районах, із яких шістьох госпіталізували (зокрема молоду важкопоранено жінку, виявлену біля палаючого авто на Оболоні), а також про одного загиблого чоловіка в Оболонському районі. Раніше також повідомлялося про падіння уламків на відкритій місцевості в Деснянському районі.

 

#київ #оболонь #жертви #атака
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