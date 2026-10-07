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В Києві внаслідок російських ударів постраждали 13 людей – Кличко

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В Києві внаслідок російських ударів постраждали 13 людей – Кличко
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів в Києві зросла до 13 людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"13 постраждалих у Солом'янському та Оболонському районах столиці. 6 поранених медики госпіталізували. Серед них – молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, один чоловік загинув в Оболонському районі.

Раніше було відомо про 8 постраждалих в Солом'янському районі та 4 постраждалих на Оболоні.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7791

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #соломянка #постраждалі #оболонь
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