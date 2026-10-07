По всій Україні внаслідок обстрілів загинули 28 людей – Вигівський

Внаслідок російських ударів в середу, 7 жовтня, загинули 28 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Прилуки, Кременчук, Олександрія, Київ – сьогоднішні обстріли обірвали 28 життів. У Прилуках серед 20 загиблих – п'ятеро дітей, трьом із яких був лише рік. Внаслідок вечірнього обстрілу Києва загинули двоє людей. За кожним повідомленням про збільшення кількості жертв – трагедія для десятків родин. Ми співчуваємо і розділяємо цей біль", – написав Вигівський в телеграм-каналі.

Разом з тим, працівникам ДСНС та поліцейським сьогодні вдалося визволити з-під завалів, евакуювати зі зруйнованих будівель та убезпечити від вогню 29 людей. Здебільшого – у Прилуках.

"Кадри, на яких працівник ДСНС несе на руках 5-річну дівчинку, облетіли чи не всі медіа. На них – командир відділення Павло Левченко. Разом із колегами він визволив з-під завалів дитину та її маму, яких вибуховою хвилею викинуло з будинку. Розбір завалів триває вже понад 14 годин – маємо переконатися, що під ними більше немає людей", – розповів міністр.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/430