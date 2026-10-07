У Прилуках уже 20 жертв, яких вбила Росія однією своєю ракетою – ОВА

У Прилуках вже 20 загиблих після атаки ворога у середу, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Зранку ворог вдарив крилатими ракетами по місту. Жорстоко – просто по людях, які ще спали. Влучання на декількох локаціях. У п'ятиповерхівці повністю зруйнований під'їзд. Багато квартир пошкоджені. Увесь день рятувальники розбирають завали. Роботи не припиняються. На жаль, станом на зараз відомо, що 20 людей вбила Росія однією своєю ракетою. П'ятеро дітей серед них – дітей, які вчора лягли спати і більше не прокинулися", – написав Чаус у телеграм-каналіі. ️

55 людей постраждали, серед них семеро дітей, зазначив він.

"Також російські ракети влучили по підприємству й житловому сектору. Ще росіяни "перемогли" в Прилуках Центр дитячої та юнацької творчості", – написав Чаус.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/32193