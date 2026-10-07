У результаті масованого удару РФ загинуло 25 людей у середу – Зеленський

Кількість загиблих у результаті масованого російського удару по Україні зросла до 25, сто людей поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. Сто людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, "шахеди". Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари "шахедами" та авіаційними бомбами", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу .

Президент наголосив на тому, що Росія буде рухатися у напрямку ескалації.

"Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль", – додав він.

За його словами, Путін досі може продавати нафту, "рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно".

Зеленський зауважив, що Путіну вигідно воювати, оскільки війна – це його натура та ідеологія.

"І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі", – сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності додаткових заходів на підтримку України, а також на необхідності ППО.

"Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво. З усіма, хто вирішує ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений", – резюмував він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21265