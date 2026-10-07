На Оболоні в Києві виявили тіло загиблої – мер

В Оболонському районі Києва виявили тіло загиблої внаслідок російської атаки, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"В Оболонському районі, де впали уламки БпЛА, недалеко від автівки, що палає в дворі житлового будинку, виявили тіло жінки", – написав Кличко в телеграм-каналі.

ДСНС зазначає, що внаслідок атаки також є поранені.

"1 людина загинула, ще 4 постраждало внаслідок російського обстрілу", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними рятувальників, в Оболонському районі внаслідок атаки загорівся припаркований у дворі житлового будинку автомобіль. Пожежу рятувальники ліквідували.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7789

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