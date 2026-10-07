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ДТЕК: У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії

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ДТЕК: У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

У Києві та Київській області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК у телеграм-каналі ввечері у середу.

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадують у ДТЕК.

За повідомленням КМДА, на правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Водночас в районі "Оболонь" та житлового масиву "Виноградар" електротранспорт продовжує рух.

Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #електрика
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