ДТЕК: У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК у телеграм-каналі ввечері у середу.
Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадують у ДТЕК.
За повідомленням КМДА, на правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.
Водночас в районі "Оболонь" та житлового масиву "Виноградар" електротранспорт продовжує рух.
Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.