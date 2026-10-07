В Аддіс-Абебі звинуватили Еритрею у відправленні військ до Ефіопії та вимагають негайно їх вивести

Еритрейське командування перекинуло війська на територію Ефіопії, Аддіс-Абеба вимагає негайно відкликати їх, заявила агентству Bloomberg міністр урядових зв'язків Ефіопії Енаталем Мелес.

"Усі іноземні військові сили, що діють на нашій суверенній території, мають негайно її покинути. (...) еритрейські війська, що проявляють активність у регіоні Тиграй, мають без зволікання покинути територію Ефіопії", – сказала вона.

У свою чергу міністр інформації Еритреї Ємане Гебремескель заявив, що Ефіопія шукає привід розв'язати бойові дії, щоб вийти до Червоного моря й зайняти стратегічно важливий еритрейський порт Асеб. При цьому, за його словами, Ефіопія намагається показати, що діє задля самооборони.

"Комплексна стратегія Ефіопії останніми місяцями зосереджена на поверненні порядку денного трирічної давності – війни й агресії проти Еритреї, які описують у термінах самооборони. Кінцева мета – Асеб. Це лежить в основі всіх звинувачень", – наводить Bloomberg слова міністра.

Ефіопська влада звинувачує Еритрею, а також Єгипет і Судан у підтримці збройної опозиції. У свою чергу в Асмері побоюються, що Ефіопія, позбавлена виходу до морського узбережжя, прагне прокласти шлях до Червоного моря територією Еритреї. Ефіопія втратила вихід до моря після того, як за підсумками референдуму 1993 року 24 травня того ж року Еритрея стала державою, незалежною від Ефіопії. Минулого понеділка ефіопський прем'єр Абій Ахмед Алі, якого парламент знову переобрав на цю посаду за підсумками червневих загальних виборів, укотре заявив, що Ефіопія не може стабільно розвиватися, не маючи виходу до Червоного моря.

У вересні Народний фронт визволення Тиграя (НФВТ), який керував Ефіопією з 1991 до 2018 року, а потім був позбавлений влади нинішнім прем'єром, і ще шість угруповань сформували Альянс сил за виживання народів Ефіопії, спрямований на повалення уряду в Аддіс-Абебі. 23 вересня загони НФВТ перейшли в наступ, зокрема в регіонах Афар й Амхар. Однак минулого тижня федеральні війська розпочали контрнаступ, відбили адміністративний центр Тиграя – Мекеле, продовжують зачищення регіону. Водночас Тиграй на півночі межує з Еритреєю, а на заході – із Суданом, де збройний конфлікт триває з квітня 2023 року.