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Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 2

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Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 2

Станом на 19:20 відомо про двох постраждалих внаслідок влучання російського дрона у верхній поверх житлової багатоповерхівки в Київському районі Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"67-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого удару по Київському району. Постраждала госпіталізована і отримує всю необхідну допомогу... Також 30-річний чоловік зазнав гострої реакції", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару дрона постраждала одна людина.

Джерело: https://t.me/synegubov/26407

https://t.me/synegubov/26408

Автор

Редактор · Політичні новини
#харків #постраждалі
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