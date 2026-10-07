Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Буданов звернувся до російських пілотів, які завдають ударів по Україні: ви не сховаєтеся за наказами

1 хв читати
Додати як джерело
Буданов звернувся до російських пілотів, які завдають ударів по Україні: ви не сховаєтеся за наказами
Фото: https://www.president.gov.ua/

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував чергові російські удари по цивільним, закликавши міжнародних партнерів припинити шукати бізнес-перспективи з Росією.

"Звертаюся до тих, хто досі спокійно спостерігає за злочинами кремля. Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків? Окремо звертаюся до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки: ви не сховаєтеся за наказами", – написав Буданов в телеграм-каналі.

Він також висловив співчуття родинам загиблих внаслідок російських атак.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/899

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#росія #реакція #злочини
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ