Буданов звернувся до російських пілотів, які завдають ударів по Україні: ви не сховаєтеся за наказами

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував чергові російські удари по цивільним, закликавши міжнародних партнерів припинити шукати бізнес-перспективи з Росією.

"Звертаюся до тих, хто досі спокійно спостерігає за злочинами кремля. Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків? Окремо звертаюся до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки: ви не сховаєтеся за наказами", – написав Буданов в телеграм-каналі.

Він також висловив співчуття родинам загиблих внаслідок російських атак.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/899