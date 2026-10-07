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"Укренерго" в четвер продовжить обмеження енергопостачання для промисловості та населення в кількох областях

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"Укренерго" в четвер продовжить обмеження енергопостачання для промисловості та населення в кількох областях

НЕК "Укренерго" у четвер, 8 жовтня, планує застосовувати обмеження енергопостачання промисловості та населенню в кількох областях.

Згідно з повідомленням в Телеграм-каналі компанії, заходи обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 23:59. Графіки погодинних відключень для населення діятимуть обсягом 0,5-1,5 черги з шести можливих, уточнило "Укренерго".

Причини обмежень – пошкодження енергосистеми внаслідок масованих російських атак.

Як повідомлялося, у середу планові відключення е/е було застосовано, зокрема, в Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Київській областях та в Києві. Вони анонсувалися на обсяг до 1 черги, але зранку "Укренерго" розпорядилася додати ще 0,5 черги. Це означає відсутність світла в середньому 4-5 годин на добу. Графіки почали діяти з 6 жовтня після масованого обстрілу РФ.

Автор

Редактор · Енергетика
#регіони #е_е #обмеження
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