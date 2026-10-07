Кількість травмованих через атаку РФ на Кременчук зросла до 41 – обладміністрація

Вже відомо про 41 травмованого у Кременчуці Полтавської області через ворожу атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич у середу в Телеграм.

"Станом на 17:00 кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 41 людини. Двоє людей загинули", – написав Дяківнич.

Раніше інформувалося про 34 поранених та двох загиблих в результаті ворожої атаки на Кременчук.

За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, у яких розташована 431 квартира, а також 35 приватних житлових будинків. Ще шість приватних будинків зруйновано.