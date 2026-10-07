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Ракетний удар по Прилуках був свідомим вибором терору з боку Москви – Зеленський

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Ракетний удар по Прилуках був свідомим вибором терору з боку Москви – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Застосування ракет проти України, зокрема, удар по житловому будинку в Прилуках, є абсолютно свідомим вибором терору з боку Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни добре знають, що б'ють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Саме це, наголосив він, є причиною, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше.

"Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав", – підкреслив президент.

Він додав, що трьом дітям із чотирьох, які загинули внаслідок удару, було лише по одному року.

"Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким", – написав президент.

Як повідомлялося, 7 жовтня близько 6-ї ранку ворог завдав ударів ракетами по Прилуках. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство.

Наразі відомо про 18 загиблих, серед них четверо дітей, та 55 поранених, в тому числі 7 дітей.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#терор #атака #прилуки #зеленський
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