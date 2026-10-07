СБУ: 15 років тюрми отримав інженер охорони праці медзакладу, який намагався підірвати українського десантника у Запоріжжі

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який на замовлення ФСБ намагався ліквідувати воїна Десантно-штурмових військ ЗСУ у Запоріжжі, повідомляє СБУ.

"Завдяки роботі СБУ на випередження було врятовано сержанта розвідроти ДШВ, який брав участь у важливих операціях Сил оборони на передовій та в тилу ворога", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

Як з'ясувало розслідування, зловмисник мав закласти саморобну бомбу у квартирі, яку у нього орендував український захисник, що перебував у ротації після участі в боях на південному фронті.

"Після закладання вибухівки агент мав повідомити російським спецслужбістам про готовність до теракту, щоб вони дистанційно підірвали військового у момент його перебування в помешканні", – уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника у листопаді 2025 року в Запоріжжі, коли він придбав компоненти для спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП).

"За матеріалами справи, завдання рашистів виконував завербований фсб інженер з охорони праці місцевого медзакладу", – зазначається в повідомленні.

До уваги російської спецслужби він потрапив через колишнього колегу, який перебуває у тимчасово захопленому Мелітополі та співпрацює з РФ.

Згідно з повідомленням, після вербування фігурант спочатку фіксував геолокації діючих енергооб'єктів у прифронтовому місті для підготовки нової серії ракетно-бомбових та дронових атак країни-агресора.

Згодом він повідомив кураторові від ФСБ про свого квартиранта – десантника, який прибув з передової, і надалі агент отримав від російського спецслужбіста вказівку на ліквідацію українського воїна.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.