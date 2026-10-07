Кількість загиблих у Прилуках зросла до 18 осіб – ДСНС

Кількість загиблих у Прилуках (Чернігівська обл.) зросла до 18 осіб, серед них – четверо дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 18 людей, серед них 4 дітей, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм у середу.

Постраждали 55 людей, зокрема, 7 дітей.

Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

Раніш повідомлялося про 16 загиблих.