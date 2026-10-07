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Кількість загиблих у Прилуках зросла до 18 осіб – ДСНС

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Кількість загиблих у Прилуках зросла до 18 осіб – ДСНС
Фото: ДСНС

Кількість загиблих у Прилуках (Чернігівська обл.) зросла до 18 осіб, серед них – четверо дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 18 людей, серед них 4 дітей, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм у середу.

Постраждали 55 людей, зокрема, 7 дітей.

Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

Раніш повідомлялося про 16 загиблих.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #прилуки #атаки_рф
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