У Солом'янському районі Києва виникла пожежа в 5-поверхівці через падіння уламків, є травмований також у приватному будинку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу у житловому будинку внаслідок падіння уламків.

"У Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків, пожежа в 5-поверховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграмі.

"Також у Солом'янському районі внаслідок атаки ворога загоряння в приватному житловому будинку. Ще за однією адресою, попередньо, є травмований. Екстрені служби прямують на місця". – додав мер піізніше.

"Також у Солом'янському районі внаслідок атаки ворога загоряння в приватному житловому будинку. Ще за однією адресою, попередньо, є травмований. Екстрені служби прямують на місця". – додав мер.