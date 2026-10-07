Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Ковелі повідомили про підозру чоловіку, який сокирою травмував трьох людей в "Епіцентрі"

1 хв читати
Додати як джерело
У Ковелі повідомили про підозру чоловіку, який сокирою травмував трьох людей в "Епіцентрі"

У Ковелі повідомили про підозру чоловіку, який в "Епіцентрі", травмував трьох людей сокирою, яку взяв з вітрини, повідомила поліція Волинської області.

"Подія трапилась 6 жовтня, в одному з гіпермаркетів міста. Чоловік, 2003 року народження, взяв з вітрини сокиру та наніс тілесні ушкодження трьом відвідувачам. Поліцейські затримали зловмисника на місці", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у середу.

За даними поліції, попередньо відомо, що він перебуває на обліку у психлікарні. Трьох потерпілих, 1980, 1986 та 1963 років народження, жителів Ковеля й району, доставили в медзаклади.

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Слідство триває.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#замах #ковель #сокира
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: у Прилуках через ворожу атаку загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 34 людини зазнали поранень

Глава МВС: у Прилуках через ворожу атаку загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 34 людини зазнали поранень

Внаслідок ворожого удару у Прилуках (Чернігівська обл.) загинуло шестеро людей, серед них є 8-річний хлопчик, ще 34 людини, зокрема п'ятеро дітей, тр…

Читати
Зеленський: українські воїни завдали ударів по двох нафтових об'єктах, полігону в РФ, а також у Чорному морі

Зеленський: українські воїни завдали ударів по двох нафтових об'єктах, полігону в РФ, а також у Чорному морі

Українські військові за добу завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають РФ фінансувати війну, зокрема, по двох нафтових об'єктах та полігону в…

Читати