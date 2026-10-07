У Ковелі повідомили про підозру чоловіку, який сокирою травмував трьох людей в "Епіцентрі"

У Ковелі повідомили про підозру чоловіку, який в "Епіцентрі", травмував трьох людей сокирою, яку взяв з вітрини, повідомила поліція Волинської області.

"Подія трапилась 6 жовтня, в одному з гіпермаркетів міста. Чоловік, 2003 року народження, взяв з вітрини сокиру та наніс тілесні ушкодження трьом відвідувачам. Поліцейські затримали зловмисника на місці", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у середу.

За даними поліції, попередньо відомо, що він перебуває на обліку у психлікарні. Трьох потерпілих, 1980, 1986 та 1963 років народження, жителів Ковеля й району, доставили в медзаклади.

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Слідство триває.