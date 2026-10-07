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Поліція: Кількість загиблих у Прилуках зросла до 16 осіб, серед них – четверо дітей

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Поліція: Кількість загиблих у Прилуках зросла до 16 осіб, серед них – четверо дітей

Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Прилуках зросла до 16 осіб (з них – четверо дітей), наразі відомо про 55 постраждалих (з них – семеро дітей), повідомила поліція Чернігівської області станом на 15:00.

"Станом на 15:00 внаслідок влучання ракети в житловий будинок в м. Прилуки 16 людей загинули, з них – 4 дитини. 55 людей травмовано (7 дітей)", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у середу .

За даними поліції, пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків (точна кількість встановлюється). Рятувально-пошукові роботи тривають.

Пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #прилуки #атаки_рф
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