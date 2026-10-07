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Події

Росіяни атакували Олександрію, двоє людей загинули – поліція

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Російські окупанти в середу, 7 жовтня, завдали ударів по Олександрії на Кіровоградщині, повідомляє відділ комунікації поліції Кіровоградської області.

"Унаслідок ворожої атаки по Олександрії 7 жовтня загинули двоє людей. Ще троє отримали поранення, одна людина не виходить на зв'язок – її пошуки тривають. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські спільно з рятувальниками та представниками інших служб продовжують працювати на місцях подій. Тривають заходи з ліквідації наслідків російської атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Правоохоронці проводять першочергові заходи, фіксують пошкодження та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #кіровоградщина #атака
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