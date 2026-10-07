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Події

В Конотопі внаслідок російського удару виникли перебої в електропостачанні – мер

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Російські окупанти в середу, 7 жовтня, атакували Конотоп, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Приліт. Маємо тепер суттєві проблеми з електрикою", – написав Семеніхін в телеграм-каналі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#наслідки #конотоп #атака
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