В Конотопі внаслідок російського удару виникли перебої в електропостачанні – мер

Російські окупанти в середу, 7 жовтня, атакували Конотоп, повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Приліт. Маємо тепер суттєві проблеми з електрикою", – написав Семеніхін в телеграм-каналі.
Російські окупанти в середу, 7 жовтня, атакували Конотоп, повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Приліт. Маємо тепер суттєві проблеми з електрикою", – написав Семеніхін в телеграм-каналі.
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